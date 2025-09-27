27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FUTSAL

São José Futsal vence o Tubarão na despedida da LNF

Por Marcos Eduardo Carvalho | Tubarão (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Lance de Tubarão x São José
Lance de Tubarão x São José

O São José Futsal encerrou sua participação na edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal) com vitória por 5 a 3 sobre o Tubarão (SC) na noite deste sábado (27), no ginásio Estener Soratto, em Tubarão, após 23 rodadas disputadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa partida, mesmo com o resultado positivo, teve um sabor melancólico para os joseenses, que já entraram em quadra eliminados, assim como os catarinenses. O time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, fica com 16 pontos, em 20º lugar, e duas vitórias nas duas últimas rodadas. Ainda assim, ficou atrás do Tubarão, 19º colocado, com 18 pontos ganhos.

Agora, o São José volta as atenções para a continuidade do Campeonato Paulista 2025, que começará a segunda fase.

O jogo

Neste sábado, o São José abriu o placar com Gustavinho aos 7min. E, aos 13min, Kauã chegou ao empate para o Tubarão: 1 a 1. Antes do intervalo, a 17 segundos do fim, Jean marcou gol contra e deixou os joseenses em vantagem: 2 a 1.

Na etapa final, Erick ampliou para o São José logo aos 4min: 3 a 1. Aos 11min, Gustavo ampliou para o São José, fazendo 4 a 1.

Em seguida, aos 13min, Jean para os donos da casa, descontando novamente: 4 a 2. Depois, ais 18min, Duiu diminuiu mais ainda, para 4 a 3 e colocou emoção. Mas, no fim, Wesley fez o quinto gol joseense: 5 a 3.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários