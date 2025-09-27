São José Futsal vence o Tubarão na despedida da LNF

O São José Futsal encerrou sua participação na edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal) com vitória por 5 a 3 sobre o Tubarão (SC) na noite deste sábado (27), no ginásio Estener Soratto, em Tubarão, após 23 rodadas disputadas.
Essa partida, mesmo com o resultado positivo, teve um sabor melancólico para os joseenses, que já entraram em quadra eliminados, assim como os catarinenses. O time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, fica com 16 pontos, em 20º lugar, e duas vitórias nas duas últimas rodadas. Ainda assim, ficou atrás do Tubarão, 19º colocado, com 18 pontos ganhos.
Agora, o São José volta as atenções para a continuidade do Campeonato Paulista 2025, que começará a segunda fase.
O jogo
Neste sábado, o São José abriu o placar com Gustavinho aos 7min. E, aos 13min, Kauã chegou ao empate para o Tubarão: 1 a 1. Antes do intervalo, a 17 segundos do fim, Jean marcou gol contra e deixou os joseenses em vantagem: 2 a 1.
Na etapa final, Erick ampliou para o São José logo aos 4min: 3 a 1. Aos 11min, Gustavo ampliou para o São José, fazendo 4 a 1.
Em seguida, aos 13min, Jean para os donos da casa, descontando novamente: 4 a 2. Depois, ais 18min, Duiu diminuiu mais ainda, para 4 a 3 e colocou emoção. Mas, no fim, Wesley fez o quinto gol joseense: 5 a 3.