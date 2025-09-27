Polícia identifica adolescentes mortos após acidente em SJC

Os dois adolescentes mortos em um acidente com uma moto furtada, na noite de sexta-feira (26), em São José dos Campos, foram identificados pela polícia.

Os corpos de Juan Pablo Rosa Miranda e de João Victor Mendes Moreira, ambos de 15 anos, foram enterrados na tarde deste sábado (27). João Victor foi sepultado às 15h30 no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona sul da cidade, e Juan Pablo foi enterrado às 16h, no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, na região leste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp