Polícia identifica adolescentes mortos após acidente em SJC

Os dois adolescentes mortos em um acidente com uma moto furtada, na noite de sexta-feira (26), em São José dos Campos, foram identificados pela polícia.
Os corpos de Juan Pablo Rosa Miranda e de João Victor Mendes Moreira, ambos de 15 anos, foram enterrados na tarde deste sábado (27). João Victor foi sepultado às 15h30 no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, na zona sul da cidade, e Juan Pablo foi enterrado às 16h, no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, na região leste.
Minutos antes da tragédia que terminou em morte, dois adolescentes de 15 e 16 anos registraram em vídeo o momento em que pilotavam a moto que se envolveria no acidente fatal, na noite de sexta-feira (26), em São José dos Campos. Nas imagens, eles aparecem sem capacete e acelerando o veículo, que havia sido furtado instantes antes.
O acidente ocorreu na avenida Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte, na zona leste da cidade. A moto bateu violentamente contra um poste. Um dos jovens morreu na hora e o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Socorro da Vila Industrial.
Segundo a Polícia Militar, o veículo, uma I/Royal Himalaya, ainda não tinha registro oficial de furto no momento do acidente. Pouco depois, às 21h34, o proprietário acionou o 190 relatando que a motocicleta havia sido levada do estacionamento de uma academia no Parque Nova Esperança, onde ele trabalhava.
O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal e furto de veículo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram tanto os adolescentes pilotando a moto minutos antes da colisão quanto a cena do acidente.