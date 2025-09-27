27 de setembro de 2025
VEJA VÍDEO

Vale: Cartaz rende beijo no palco em show de Zé Neto e Cristiano

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Leandrinho Berti

Durante uma apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano no Vale Rodeio Show, em São José dos Campos, um momento inesperado arrancou risadas e aplausos da plateia.

Lorrayne, de 22 anos, chamou atenção ao erguer um cartaz pedindo: “Me arruma um namorado”. A mensagem espontânea divertiu os sertanejos, que decidiram entrar na brincadeira e ajudar a jovem a encontrar um par ideal.

Imediatamente, a dupla convocou os pretendentes do público a levantarem as mãos para participar da “seleção”.

Um rapaz de chapéu chamou a atenção da mulher, que, empolgados, o escolheram como possível candidato. A interação seguiu para o palco, onde os dois se encontraram diante de milhares de pessoas.

O clima de descontração acabou virando romance. O “rapaz do chapéu” conquistou o coração de Lorrayne, e o casal protagonizou um beijo diante da multidão. A cena arrancou aplausos da plateia, e Zé Neto não perdeu tempo: convidou os dois a permanecerem no palco como o mais novo casal do Vale Rodeio Show.

