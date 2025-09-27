Vale: Cartaz rende beijo no palco em show de Zé Neto e Cristiano

Durante uma apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano no Vale Rodeio Show, em São José dos Campos, um momento inesperado arrancou risadas e aplausos da plateia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Lorrayne, de 22 anos, chamou atenção ao erguer um cartaz pedindo: “Me arruma um namorado”. A mensagem espontânea divertiu os sertanejos, que decidiram entrar na brincadeira e ajudar a jovem a encontrar um par ideal.