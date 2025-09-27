Vale: Cartaz rende beijo no palco em show de Zé Neto e Cristiano

Durante uma apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano no Vale Rodeio Show, em São José dos Campos, um momento inesperado arrancou risadas e aplausos da plateia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Lorrayne, de 22 anos, chamou atenção ao erguer um cartaz pedindo: “Me arruma um namorado”. A mensagem espontânea divertiu os sertanejos, que decidiram entrar na brincadeira e ajudar a jovem a encontrar um par ideal.
Imediatamente, a dupla convocou os pretendentes do público a levantarem as mãos para participar da “seleção”.
Um rapaz de chapéu chamou a atenção da mulher, que, empolgados, o escolheram como possível candidato. A interação seguiu para o palco, onde os dois se encontraram diante de milhares de pessoas.
O clima de descontração acabou virando romance. O “rapaz do chapéu” conquistou o coração de Lorrayne, e o casal protagonizou um beijo diante da multidão. A cena arrancou aplausos da plateia, e Zé Neto não perdeu tempo: convidou os dois a permanecerem no palco como o mais novo casal do Vale Rodeio Show.