São José Basket abre semi do Paulista em casa contra o Franca

O São José Basketball recebe o Franca na tarde deste domingo (28), a partir das 18h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo da série melhor de três das semifinais do Campeonato Paulista masculino de basquete de 2025.

Após eliminar o Bauru com 2 a 1 na série, agora o time joseense, atual vice-campeão paulista, reedita as finais da temporada passada, quando perdeu para os francanos. E, claro, tem sempre aquele ‘gostinho’ de revanche, para tentar ir à decisão.