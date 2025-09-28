São José Basket abre semi do Paulista em casa contra o Franca

O São José Basketball recebe o Franca na tarde deste domingo (28), a partir das 18h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo da série melhor de três das semifinais do Campeonato Paulista masculino de basquete de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após eliminar o Bauru com 2 a 1 na série, agora o time joseense, atual vice-campeão paulista, reedita as finais da temporada passada, quando perdeu para os francanos. E, claro, tem sempre aquele ‘gostinho’ de revanche, para tentar ir à decisão.
No entanto, a parada será das mais complicadas. Afinal de contas, Franca é o time de maior investimento, teve a melhor campanha e é novamente apontado como o favorito ao título.
Então, uma coisa é certa: o São José, sob comando do técnico Régis Marrelli, precisa fazer a diferença em casa se quiser ter chances de ir a mais uma final. Em caso de vitória logo mais, terá que vencer ao menos um dos dois jogos em Franca.
Mas, se perder diante da torcida, terá que vencer os outros dois jogos no Pedrocão para conseguir a vaga. E, vale lembrar, um possível terceiro jogo só acontece se tiver vencedores diferentes nos dois primeiros jogos.
A outra semifinal do torneio acontece entre Mogi e Pinheiros, que também se enfrentam na série melhor de três partidas. E esse confronto entre São José e Franca já é apontado por muitos como uma ‘final antecipada’.
A última vez que os joseenses conquistaram o título paulista foi em 2015, quando venceram Mogi das Cruzes na final. E, no ano passado, perderam os dois jogos contra Franca e ficaram com o vice, mas voltando a uma final de campeonato após dez anos.
Expectativa
O treinador do São José traçou o plano para a partida de logo mais. Segundo ele, a agilidade pode ser uma arma em quadra.
“O nosso time quando consegue marcar bem e jogar em velocidade é um time muito bom. Contra o Bauru conseguimos cumprir com os nossos combinados e melhoramos bem. Chegamos ao nosso objetivo de estarmos entre as quatro melhores equipes do estado”, afirmou.
Além disso, o treinador entende que os francanos são os grandes favoritos ao título. “O Franca hoje é a melhor equipe do país, o melhor plantel e certamente o favorito para o confronto. O primeiro jogo é essencial para nós, vamos estar ao lado da nossa torcida e se conseguirmos uma vitória temos uma chance de surpreender depois jogando fora de casa”, disse.
“Vamos lutar e tentar reduzir ao máximo os nossos erros, precisamos fazer uma partida de um nível muito alto de concentração para buscarmos essa vitória e jogar a pressão para o lado deles”, finalizou.
Ingressos
Os ingressos para o jogo de logo mais podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças menores de 12 anos têm entrada gratuita.
Os ingressos para o setor das frisas, mais próximos à quadra, serão comercializadas a preço único de R$ 40. O estacionamento da Arena é gratuito e estará disponível para todos.