Redenção inaugura réplica da Capela de padroeira dos ciclistas

Redenção da Serra se prepara para um marco no turismo religioso e esportivo paulista. Neste domingo será celebrada a primeira missa na réplica da Capela de Nossa Senhora de Ghisallo, a padroeira dos ciclistas. A construção, inédita no Brasil, promete se tornar um dos principais atrativos turísticos do município e um novo ponto de acolhimento aos peregrinos e ciclistas.

A iniciativa partiu do pequeno empresário redencense Daniel Pereira, da Pousada dos Pereiras, cuja família doou a área para a obra e vem arcando com a maior parte dos custos de construção. “Mas tambémjá recebemos apoio de peregrinos de diversos estados brasileiros como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco e até de outros países, como Venezuela e Uruguai”, destaca ele.