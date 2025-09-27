Redenção inaugura réplica da Capela de padroeira dos ciclistas

Redenção da Serra se prepara para um marco no turismo religioso e esportivo paulista. Neste domingo será celebrada a primeira missa na réplica da Capela de Nossa Senhora de Ghisallo, a padroeira dos ciclistas. A construção, inédita no Brasil, promete se tornar um dos principais atrativos turísticos do município e um novo ponto de acolhimento aos peregrinos e ciclistas.
A iniciativa partiu do pequeno empresário redencense Daniel Pereira, da Pousada dos Pereiras, cuja família doou a área para a obra e vem arcando com a maior parte dos custos de construção. “Mas tambémjá recebemos apoio de peregrinos de diversos estados brasileiros como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco e até de outros países, como Venezuela e Uruguai”, destaca ele.
Localizada no trajeto da Rota da Luz, caminho alternativo à Via Dutra que liga Mogi das Cruzes a Aparecida passando por nove municípios paulistas, a nova capela reproduz a conhecida Madonna del Ghisallo, santuário situado na Lombardia, Itália, e consagrado pelo Papa Pio XII em 1949.A inauguração oficial está prevista para abril de 2026, quando a Rota da Luz completa 10 anos e a Secretaria de Estado de Turismo e Viagens planeja uma programação especial para a data.
A primeira celebração no local, que ainda está em construção, será marcada por um evento festivo que deve atrair caravanas de ciclistas e romeiros de várias regiões do Brasil. A programação tem início às 7h com a Alvorada, seguida de um tradicional café caipira, apresentação de moda de viola e artistas regionais.Às 10h45, ocorre o batismo do sino da capela e, às 11h, a missa será presidida pelo Padre Carlos Alberto de Sousa, pároco local. Ao longo do dia, haverá ainda almoço caipira (R$ 20), palestras sobre cicloturismo e um show de prêmios.