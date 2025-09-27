Entre o desejo insaciável por novidades e o esgotamento

Tenho observado, em mim mesma e nas conversas que tenho com profissionais de áreas diferentes, uma sensação curiosa e até contraditória: estamos sempre sedentos por novidades, mas ao mesmo tempo cansados de acompanhá-las.

Estamos sempre na busca por um novo look, uma nova cor, um novo tratamento estético, um novo treino. Por outro, que canseira de tentar acompanhar tantos “lançamentos” e modismos!