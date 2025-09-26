Escritor de Guará, Tiago Feijó é semifinalista do Prêmio Jabuti

O livro “Breve Inventário de Pequenas Solidões”, do escritor e professor Tiago Feijó, foi selecionado como semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Contos. Tanto o escritor quanto a editora que o publica, Litteralux, são da cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A indicação reforça o reconhecimento da crítica e do público ao trabalho do autor, que se consolida como uma voz original da nova literatura brasileira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A obra reúne narrativas curtas que exploram, com lirismo e precisão, as múltiplas formas de solidão que atravessam a vida contemporânea. São histórias que iluminam o íntimo e o cotidiano, revelando personagens em seus gestos mais sutis, marcados tanto pela delicadeza quanto pela densidade existencial.