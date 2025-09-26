Escritor de Guará, Tiago Feijó é semifinalista do Prêmio Jabuti

O livro “Breve Inventário de Pequenas Solidões”, do escritor e professor Tiago Feijó, foi selecionado como semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Contos. Tanto o escritor quanto a editora que o publica, Litteralux, são da cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A indicação reforça o reconhecimento da crítica e do público ao trabalho do autor, que se consolida como uma voz original da nova literatura brasileira.
A obra reúne narrativas curtas que exploram, com lirismo e precisão, as múltiplas formas de solidão que atravessam a vida contemporânea. São histórias que iluminam o íntimo e o cotidiano, revelando personagens em seus gestos mais sutis, marcados tanto pela delicadeza quanto pela densidade existencial.
Com uma escrita enxuta e sensível, Feijó constrói um mosaico de situações em que o silêncio, a memória e a fragilidade humana se entrelaçam, compondo um inventário literário que é, ao mesmo tempo, universal e profundamente pessoal. O autor empresta do lugar onde vive referências espaciais que complementam as sensações interiores das personagens.
A indicação ao Jabuti — o mais importante prêmio literário do país — representa não apenas um marco na carreira do escritor, mas também a consolidação da Litteralux como uma editora dedicada a revelar e valorizar novas vozes da literatura brasileira contemporânea.
Tiago Feijó foi vencedor do Prêmio Ideal Clube de Literatura 2014, do Prêmio Manuel Teixeira Gomes 2021 e finalista dos prêmios São Paulo de Literatura 2018 e Leya 2021. Sua obra tem forte influência do Vale do Paraíba, região onde vive desde criança.