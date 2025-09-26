27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LITERATURA

Escritor de Guará, Tiago Feijó é semifinalista do Prêmio Jabuti

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Escritor e professor Tiago Feijó, de Guaratinguetá
Escritor e professor Tiago Feijó, de Guaratinguetá

O livro “Breve Inventário de Pequenas Solidões”, do escritor e professor Tiago Feijó, foi selecionado como semifinalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria Contos. Tanto o escritor quanto a editora que o publica, Litteralux, são da cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A indicação reforça o reconhecimento da crítica e do público ao trabalho do autor, que se consolida como uma voz original da nova literatura brasileira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A obra reúne narrativas curtas que exploram, com lirismo e precisão, as múltiplas formas de solidão que atravessam a vida contemporânea. São histórias que iluminam o íntimo e o cotidiano, revelando personagens em seus gestos mais sutis, marcados tanto pela delicadeza quanto pela densidade existencial.

Com uma escrita enxuta e sensível, Feijó constrói um mosaico de situações em que o silêncio, a memória e a fragilidade humana se entrelaçam, compondo um inventário literário que é, ao mesmo tempo, universal e profundamente pessoal. O autor empresta do lugar onde vive referências espaciais que complementam as sensações interiores das personagens.

A indicação ao Jabuti — o mais importante prêmio literário do país — representa não apenas um marco na carreira do escritor, mas também a consolidação da Litteralux como uma editora dedicada a revelar e valorizar novas vozes da literatura brasileira contemporânea.

Tiago Feijó foi vencedor do Prêmio Ideal Clube de Literatura 2014, do Prêmio Manuel Teixeira Gomes 2021 e finalista dos prêmios São Paulo de Literatura 2018 e Leya 2021. Sua obra tem forte influência do Vale do Paraíba, região onde vive desde criança.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários