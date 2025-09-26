Taubaté teve superávit de R$ 63 milhões até agosto

Superávit
A Prefeitura de Taubaté registrou superávit de R$ 63 milhões até agosto.
Audiência
O dado foi apresentado nessa sexta-feira (26), na Câmara, na audiência pública para apresentação do relatório de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2025.
Balanço
Segundo a Prefeitura, a arrecadação acumulada de janeiro a agosto foi de R$ 1,112 bilhão. No mesmo período, as despesas totalizaram R$ 1,049 bilhão.