Taubaté teve superávit de R$ 63 milhões até agosto

Superávit

A Prefeitura de Taubaté registrou superávit de R$ 63 milhões até agosto.

Audiência

O dado foi apresentado nessa sexta-feira (26), na Câmara, na audiência pública para apresentação do relatório de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2025.