Fotógrafo do Vale, Ricardo Martins é finalista do Prêmio Jabuti

O livro “Os Últimos Filhos da Floresta”, do fotógrafo e documentarista Ricardo Martins, do Vale do Paraíba, foi anunciado como finalista do Prêmio Jabuti 2025 no eixo Não Ficção – Artes.

Considerado o mais importante reconhecimento literário do Brasil, o Jabuti existe desde 1958 e valoriza a diversidade da produção editorial nacional, premiando obras que ampliam o debate cultural e social do país.