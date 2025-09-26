Fotógrafo do Vale, Ricardo Martins é finalista do Prêmio Jabuti

O livro “Os Últimos Filhos da Floresta”, do fotógrafo e documentarista Ricardo Martins, do Vale do Paraíba, foi anunciado como finalista do Prêmio Jabuti 2025 no eixo Não Ficção – Artes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Considerado o mais importante reconhecimento literário do Brasil, o Jabuti existe desde 1958 e valoriza a diversidade da produção editorial nacional, premiando obras que ampliam o debate cultural e social do país.
A publicação retrata a vida e a força do povo Yanomami, além de destacar a urgência da preservação dos povos originários. Parte da renda do projeto está sendo revertida para a doação de materiais destinados à construção de uma escola indígena na aldeia Hemare Pi Wei, em território Yanomami, na Amazônia.
Para Martins, a indicação ao prêmio reforça a relevância da obra. “Esse reconhecimento ultrapassa a fotografia. É uma forma de amplificar a voz dos Yanomami e de reafirmar que proteger seus territórios e sua cultura é também proteger a floresta. Esse é o verdadeiro prêmio”, disse.
O fotógrafo é autor de 15 livros e já recebeu o Prêmio Jabuti em 2012, na categoria Melhor Fotografia. Seu trabalho circula em instituições como a Unesco, em Paris, e a Galeria Tretyakov, em Moscou, além de produções audiovisuais em plataformas de streaming e televisão.
“Os Últimos Filhos da Floresta” é o 15º livro de Ricardo Martins. A publicação traz registros visuais e relatos do cotidiano Yanomami, incluindo QR codes que levam a vídeos exclusivos (veja acima) revelando os bastidores das fotos.
O conteúdo foi produzido durante a imersão do fotógrafo na aldeia, onde permaneceu por dias acompanhando rituais, caçadas e a rotina dos moradores, após mais de um ano e meio de negociações para garantir acesso e consentimento da comunidade.
Um compilado de 20 minutos da série documental “Yanomami, Os Últimos Filhos da Floresta” será lançado junto ao livro, integra o projeto e terá exibição no evento de estreia. Produzida pela RM Produções, a série deve chegar em breve a plataformas de streaming, como já ocorre com outros títulos do autor veiculados na Amazon Prime Video, CNBC, TV Cultura, We Plus e Band Play.