27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MÚSICA

Fim de semana tem choro e samba em São Francisco Xavier

Por Da redação | São Francisco Xavier
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Grupo Choronas apresenta o show 'Elas na Roda' no coreto da praça Cônego Antônio Manzi
Grupo Choronas apresenta o show 'Elas na Roda' no coreto da praça Cônego Antônio Manzi

O distrito de São Francisco Xavier recebe neste sábado (27), a partir das 18h, um evento de samba e choro no coreto da praça Cônego Antônio Manzi.

A atração é o Grupo Choronas, um dos primeiros grupos femininos instrumentais do Brasil. O quarteto, com 30 anos de carreira, se dedica a celebrar a presença da mulher nas rodas de choro, um gênero que, historicamente, as ignorou. O grupo é formado por Ana Claudia Cesar (cavaco), Paola Picherzky (violão 7 cordas), Maicira Trevisan (flautas) e Miriam Cápua (percussão).

O show "Elas na Roda" é uma homenagem às compositoras e instrumentistas do choro e do samba.

O evento é aberto ao público e não há necessidade de ingressos para a participação.

