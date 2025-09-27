Fim de semana tem choro e samba em São Francisco Xavier

O distrito de São Francisco Xavier recebe neste sábado (27), a partir das 18h, um evento de samba e choro no coreto da praça Cônego Antônio Manzi.
A atração é o Grupo Choronas, um dos primeiros grupos femininos instrumentais do Brasil. O quarteto, com 30 anos de carreira, se dedica a celebrar a presença da mulher nas rodas de choro, um gênero que, historicamente, as ignorou. O grupo é formado por Ana Claudia Cesar (cavaco), Paola Picherzky (violão 7 cordas), Maicira Trevisan (flautas) e Miriam Cápua (percussão).
O show "Elas na Roda" é uma homenagem às compositoras e instrumentistas do choro e do samba.
O evento é aberto ao público e não há necessidade de ingressos para a participação.