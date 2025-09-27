Exposição mostra São José dos Campos pelo olhar dos idosos

Em comemoração ao Dia do Idoso, no dia 1º de outubro, o Shopping Jardim Oriente e a Prefeitura de São José dos Campos inauguram a exposição “Retratando São José dos Campos”, com quadros pintados por frequentadores da Casa do Idoso.

A mostra, que conta com 40 obras, é uma oportunidade de vivenciar a cidade através do olhar cheio de histórias dos idosos. As telas retratam locais importantes na memória dos artistas, como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o CTA (Centro Técnico Aeroespacial) e a Igreja São Benedito.

