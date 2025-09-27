Exposição mostra São José dos Campos pelo olhar dos idosos

Em comemoração ao Dia do Idoso, no dia 1º de outubro, o Shopping Jardim Oriente e a Prefeitura de São José dos Campos inauguram a exposição “Retratando São José dos Campos”, com quadros pintados por frequentadores da Casa do Idoso.
A mostra, que conta com 40 obras, é uma oportunidade de vivenciar a cidade através do olhar cheio de histórias dos idosos. As telas retratam locais importantes na memória dos artistas, como o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o CTA (Centro Técnico Aeroespacial) e a Igreja São Benedito.
A iniciativa vai além da arte, buscando aproximar os idosos da sociedade e promover um intercâmbio de gerações.
Além dos quadros, os visitantes poderão experimentar equipamentos que simulam a redução de mobilidade, uma forma de vivenciar o cotidiano das pessoas idosas.
A exposição, com entrada e estacionamento gratuitos, ficará em cartaz de 1º de outubro a 2 de novembro de 2025 em uma loja no corredor do Poupatempo.
O shopping fica na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.