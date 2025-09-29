29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MÚSICA

Orquestra Joseense se apresenta em concerto gratuito em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Paulo Amaral/FCCR
A Orquestra Joseense é regida pelo maestro William Coelho
A Orquestra Joseense é regida pelo maestro William Coelho

Para celebrar a chegada de outubro, a Orquestra Joseense se apresenta na próxima quarta-feira (1º), às 20h, no Teatro Municipal de São José dos Campos. A entrada é gratuita, com a doação de um ingresso solidário de trigo ou fubá.

O repertório do concerto inclui obras de Kilza Setti, Edmundo Villani-Côrtes, Gustavo Mazon-Finessi, Gustav Mahler e Ludwig van Beethoven.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os assentos podem ser reservados a partir de segunda-feira (29), às 10h, no site da Fundação Cultural.

A Orquestra, regida pelo maestro William Coelho, faz parte do Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que visa o aperfeiçoamento de músicos instrumentistas e a difusão da música.

O teatro fica na rua Rubião Júnior, nº 84 (3º piso do Shopping Centro), no centro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários