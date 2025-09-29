Orquestra Joseense se apresenta em concerto gratuito em São José

Para celebrar a chegada de outubro, a Orquestra Joseense se apresenta na próxima quarta-feira (1º), às 20h, no Teatro Municipal de São José dos Campos. A entrada é gratuita, com a doação de um ingresso solidário de trigo ou fubá.
O repertório do concerto inclui obras de Kilza Setti, Edmundo Villani-Côrtes, Gustavo Mazon-Finessi, Gustav Mahler e Ludwig van Beethoven.
Os assentos podem ser reservados a partir de segunda-feira (29), às 10h, no site da Fundação Cultural.
A Orquestra, regida pelo maestro William Coelho, faz parte do Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que visa o aperfeiçoamento de músicos instrumentistas e a difusão da música.
O teatro fica na rua Rubião Júnior, nº 84 (3º piso do Shopping Centro), no centro.