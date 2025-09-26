Além do tráfico, PCC já atua na política e no mercado financeiro

O PCC (Primeiro Comando da Capital), facção que teve como "berço" o Vale do Paraíba e criou um império do crime, decidiu diversificar os seus "negócios", de olho en lucros bilionários. Antes focado no tráfico de drogas, o PCC direciona seu foco para o mercado financeiro e o ambiente político.

A afirmação é do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, e foi proferida nesta quinta-feira (25), durante a coletiva de imprensa que detalhou a Operação Spare, deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar, Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.