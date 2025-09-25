Farma Conde conquista melhor performance do Brasil no iFood

A Farma Conde alcançou um marco histórico em sua trajetória: a rede conquistou a melhor performance no iFood na categoria Farma em todo o Brasil. O resultado reforça a excelência operacional da companhia e sua capacidade de integrar estratégias digitais e de entrega rápida, consolidando-se como uma das maiores referências do setor.

Em abril de 2025, a empresa assumiu o desafio de reestruturar sua presença na plataforma, com foco em ampliar a performance digital e proporcionar uma experiência ainda mais qualificada aos consumidores.

Desde então, os indicadores comprovam o sucesso da estratégia:

• 124,7% de crescimento no GMV YoY (volume bruto de mercadoria), superando a média da categoria;

• 100% das lojas ativas no iFood, garantindo capilaridade e presença estratégica;

• 68,3% das entregas realizadas em menos de 20 minutos, consolidando um dos melhores índices operacionais do setor;

• SLA de Separação de 75,5%, apenas 3,3% de atrasos críticos e taxa de cancelamento de 2,8%, a mais baixa da categoria.

Esses avanços só foram possíveis graças ao trabalho integrado de diversas áreas da companhia. As lideranças de setores como Operações e Multicanal foram determinantes para o redesenho de processos e integrações. A equipe de Demanda e Abastecimento garantiu previsibilidade e eficiência no fluxo de estoque.

"O protagonismo da Farma Conde no iFood é fruto da disciplina, da visão estratégica e do engajamento de cada colaborador envolvido neste projeto. Essa conquista nos enche de orgulho e reafirma nosso compromisso em oferecer excelência no atendimento e agilidade na entrega aos nossos clientes", destaca Vaner Teixeira, Diretor de Inovação e Transformação Digital do grupo.

Mais do que números, esses resultados refletem um momento único da Farma Conde, marcado por um ritmo acelerado de crescimento e transformação. A companhia está preparada para os próximos meses com foco em entregar ainda mais velocidade em tecnologia, ampliar parcerias estratégicas com aplicativos de entrega, trazer novos players e marcas para o ecossistema e consolidar relações cada vez mais prósperas no ambiente digital.

"O futuro já está em movimento: até o fim de 2025, a Farma Conde projeta crescer mais 60% no GMV, com a expansão de serviços digitais, maior integração de canais e foco absoluto na experiência do cliente", diz Vaner.

O iFood é uma das maiores plataformas de delivery da América Latina. Fundado em 2011, o aplicativo conecta consumidores a restaurantes, mercados, farmácias, pet shops e outros estabelecimentos, oferecendo praticidade no pedido e na entrega de produtos.

"Para a Farma Conde, estar no iFood e conquistar tal feito, significa muito mais do que abrir um canal de vendas: é integrar-se a uma das plataformas digitais mais relevantes do país, alcançando clientes de forma rápida, com alto nível de conveniência e confiança", afirma Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da rede.