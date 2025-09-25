São José teve superávit de R$ 208 milhões até agosto

Superávit

A Prefeitura de São José dos Campos registrou superávit de R$ 208 milhões até agosto. O dado foi apresentado nessa quarta-feira (24), na Câmara, na audiência pública para apresentação do relatório de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2025.

Balanço

Segundo a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, a arrecadação acumulada de janeiro a agosto foi de R$ 3,409 bilhões. No mesmo período, as despesas totalizaram R$ 3,202 bilhões.