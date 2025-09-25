25 de setembro de 2025
PREFEITURA

São José teve superávit de R$ 208 milhões até agosto

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC
Prefeitura arrecadou R$ 3,4 bilhões nos primeiros oito meses do ano, e registrou despesa foi de R$ 3,2 bilhões no período
Prefeitura arrecadou R$ 3,4 bilhões nos primeiros oito meses do ano, e registrou despesa foi de R$ 3,2 bilhões no período

Superávit
A Prefeitura de São José dos Campos registrou superávit de R$ 208 milhões até agosto. O dado foi apresentado nessa quarta-feira (24), na Câmara, na audiência pública para apresentação do relatório de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2025.

Balanço
Segundo a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, a arrecadação acumulada de janeiro a agosto foi de R$ 3,409 bilhões. No mesmo período, as despesas totalizaram R$ 3,202 bilhões.

Impostos
Do total arrecadado com impostos, R$ 739 milhões correspondem ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), R$ 450 milhões ao ISS (Imposto sobre Serviços), R$ 333 milhões ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e R$ 177 milhões ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

