Livro resgata memória de Ilhabela com fotos antigas e inéditas

Um tesouro escondido em álbuns familiares e acervos particulares de Ilhabela ganha forma de livro. “Villa Bella – Memória iconográfica de uma bela ilha (Ilhabela 1900–1980)” será a primeira obra a reunir e difundir fotografias históricas da cidade, acompanhadas de relatos e memórias de seus habitantes.

Produzido pela pesquisadora e fotógrafa Maristela Colucci, moradora da ilha há 26 anos, o projeto propõe um mergulho na história e na identidade cultural do arquipélago.