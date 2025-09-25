Livro resgata memória de Ilhabela com fotos antigas e inéditas

Um tesouro escondido em álbuns familiares e acervos particulares de Ilhabela ganha forma de livro. “Villa Bella – Memória iconográfica de uma bela ilha (Ilhabela 1900–1980)” será a primeira obra a reunir e difundir fotografias históricas da cidade, acompanhadas de relatos e memórias de seus habitantes.
Produzido pela pesquisadora e fotógrafa Maristela Colucci, moradora da ilha há 26 anos, o projeto propõe um mergulho na história e na identidade cultural do arquipélago.
O livro terá dois lançamentos: em 9 de outubro, na Ilhabela, na Livraria Canoa, e no dia 11 de outubro, em Caraguatatuba, no MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba). Durante os lançamentos, exemplares dos livros serão distribuídos gratuitamente (120 exemplares em Ilhabela e 60 em Caraguatatuba) – serão distribuídas senhas na quantidade de exemplares disponíveis.
A publicação bilíngue (português-inglês) é resultado de pesquisa iconográfica contemplada em 2020 pela Lei Aldir Blanc. Desde então, Maristela percorreu acervos particulares, entrevistou famílias nativas, primeiros imigrantes, turistas e veranistas. O trabalho deu origem a uma exposição fotográfica apresentada, desde 2021, em Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba e no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, alcançando quase 15 mil visitantes com apoio do ProAC – Circulação de Exposição.
O livro.
Com tiragem de 800 exemplares, Villa Bella será lançado como um livro-objeto, composto por dois cadernos com textos e imagens e 26 cartões-postais destacáveis em grande formato – estimulando o antigo hábito de escrever e enviar cartões. No total, a obra reunirá mais de 50 fotografias, acompanhadas de textos e legendas da jornalista Camila Prado, fruto de pesquisa histórica e de depoimentos coletados durante o projeto.
“O projeto busca preservar, valorizar e difundir a memória coletiva de Ilhabela, resgatando imagens vernaculares e relatos que retratam a vida na ilha entre 1900 e 1980”, disse Maristela Colucci.
Mais do que registrar o passado, Villa Bella convida a comunidade a olhar para sua própria história e a mantê-la viva para as próximas gerações. O livro conta ainda com textos assinados pelo curador e pesquisador Rubens Fernandes Junior, referência em sua área, e pela própria Maristela Colucci.
Para ampliar seu alcance, a obra tem também versão digital (e-book), audiobook com audiodescrição e uma Proposta Pedagógica que será trabalhada em seis oficinas de formação de professores e disponibilizada online. Todo o conteúdo ficará reunido em uma landing page no site da autora (clique aqui), acessível via QR Code impresso no livro e no e-book.
O livro tem financiamento da Prefeitura Municipal de Ilhabela, pela Secretaria de Cultura, através do PEC (Programa de Estímulo à Cultura), e é editado pela Grão Editora.
O plano de distribuição prevê a entrega gratuita da obra a todas as escolas e bibliotecas de Ilhabela, além de instituições culturais do Litoral Norte Paulista, centros de memória e museus no Brasil e no exterior, centros culturais e bibliotecas públicas.
Além da publicação, estão programadas seis oficinas de formação de professores da rede pública de Ilhabela; três rodas de conversa com a comunidade na Associação Barreiros, no Lar do Ancião Feliz e no Centro Cultural Na Subida do Morro é Diferente, e uma roda de formação com monitores dos principais equipamentos culturais do município, como Centro Cultural Waldemar Belisário, Fundaci, Museu Náutico e Fazenda Engenho d'Água, para enriquecer o atendimento a visitantes.
SERVIÇO
Lançamento do livro “Villa Bella – Memória Iconográfica de uma Bela Ilha (1900–1980)”
Datas: 9 de outubro – Ilhabela - Livraria Canoa – Rua Dona Florinha, 173, Perequê
11 de outubro – Caraguatatuba – Museu de Arte e Cultura de Caraguá (MACC) – Praça do Caiçara
Entrada gratuita