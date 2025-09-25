OVALE Cast: 'Vivacitá' debate o empreendedorismo feminino

Empreendedorismo feminino é o tema do episódio que estreia hoje de “Vivacitá”, o podcast de OVALE sobre universo feminino.

Apresentado pela jornalista Mayara Silva, “Vivacitá” reuniu três mulheres que ocuparam espaço no mercado profissional com talento, trabalho e muita dedicação: Claudia Coelho, empreendedora do ramo audiovisual e fundadora da Produções ON, uma produtora com uma equipe quase toda masculina; Lys Oliveira, a primeira empreendedora da sua família, criadora de um clube negócios exclusiva para mulheres; e Amanda Caputo, advogada trabalhista com 13 anos de experiência, mestre em Direitos Difusos e Coletivos.

O resultado?

Um bate-papo, ao mesmo tempo sério e descontraído, sobre a presença da mulher como empreendedora no mercado de trabalho.