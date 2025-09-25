OVALE Cast: 'Vivacitá' debate o empreendedorismo feminino

Empreendedorismo feminino é o tema do episódio que estreia hoje de “Vivacitá”, o podcast de OVALE sobre universo feminino.
Apresentado pela jornalista Mayara Silva, “Vivacitá” reuniu três mulheres que ocuparam espaço no mercado profissional com talento, trabalho e muita dedicação: Claudia Coelho, empreendedora do ramo audiovisual e fundadora da Produções ON, uma produtora com uma equipe quase toda masculina; Lys Oliveira, a primeira empreendedora da sua família, criadora de um clube negócios exclusiva para mulheres; e Amanda Caputo, advogada trabalhista com 13 anos de experiência, mestre em Direitos Difusos e Coletivos.
O resultado?
Um bate-papo, ao mesmo tempo sério e descontraído, sobre a presença da mulher como empreendedora no mercado de trabalho.
Estudo do Sebrae sobre empreendedorismo feminino no quarto trimestre de 2024 revela um aumento no número de mulheres donas de negócio no Brasil, atingindo um recorde histórico de 10,35 milhões “Frente a diversos números positivos como esse, que mostram um crescimento do empreendedorismo feminino no país, as mulheres ainda enfrentam preconceito e resistência”, disse a jornalista Mayara Silva. “Bons exemplos e histórias de sucesso ajudam a quebrar essa barreira. É isso que ‘Vivacitá’ propõe”, afirmou.
