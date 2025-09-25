Maior estelionatária do país deixa Tremembé após mais de 30 anos

Encarcerada no Vale do Paraíba, Dominique Cristina Scharf, de 65 anos, deixou a Penitenciária Feminina de Tremembé no início do mês após cumprir 32 anos de prisão. Conhecida no passado como a maior estelionatária do Brasil, ela foi libertada porque alcançou o tempo necessário para migrar ao regime aberto.

Embora tenha ficado mais de três décadas encarcerada, Dominique não saiu pelo limite máximo de cumprimento de pena, que era de 30 anos na época em que foi condenada.