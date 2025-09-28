Manutenção de Aeronaves: curso gratuito tem 100 vagas na região

A EMCA (Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas), em Taubaté, está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso gratuito de Técnico de Manutenção de Aeronaves. São 100 vagas disponíveis para o ano de 2026.

O curso terá aulas nos períodos da tarde e da noite, com duração de dois anos, e a previsão é que comecem em 26 de janeiro de 2026. Os interessados devem ter 16 anos ou mais e ter concluído o ensino médio até 31 de dezembro de 2025. Para o período noturno, a idade mínima é de 18 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp