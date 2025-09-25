25 de setembro de 2025
RESSACA

Marinha emite alerta para ondas de até 2,5 metros na região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Passagem de frente fria pode causar ondas de até 2,5 metros em Ilhabela
Passagem de frente fria pode causar ondas de até 2,5 metros em Ilhabela

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a faixa litorânea entre Ilhabela e São João da Barra (RJ) devido à passagem de uma frente fria. As ondas podem atingir até 2,5 metros de altura entre a tarde desta quinta-feira (25) e a madrugada de sexta-feira (26).

A recomendação é de que navegantes consultem os avisos de mau tempo em seu site ou por meio das páginas do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook e nos aplicativos "Previsão Ambiental Marinha (PAM)" e "Boletim ao Mar".

Profissionais, comunidade, turistas e praticantes de esportes marítimos devem evitar o acesso ao mar no período informado.

