Taubaté fez 47 fiscalizações em igrejas e templos desde 2023

Templos

Entre 2023 e 2025, a Prefeitura de Taubaté promoveu 47 fiscalizações em instituições religiosas do município. O balanço foi repassado à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (PL).

Fiscalização

Segundo o balanço, 34 das fiscalizações foram motivadas por perturbação do sossego. As outras 13 foram relacionadas à documentação das instituições.