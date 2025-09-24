27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONFIRA OS MOTIVOS

Taubaté fez 47 fiscalizações em igrejas e templos desde 2023

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Segundo balanço da Prefeitura, 34 das fiscalizações foram motivadas por perturbação do sossego; as outras 13 foram relacionadas à documentação das instituições
Segundo balanço da Prefeitura, 34 das fiscalizações foram motivadas por perturbação do sossego; as outras 13 foram relacionadas à documentação das instituições

Templos
Entre 2023 e 2025, a Prefeitura de Taubaté promoveu 47 fiscalizações em instituições religiosas do município. O balanço foi repassado à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (PL).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fiscalização
Segundo o balanço, 34 das fiscalizações foram motivadas por perturbação do sossego. As outras 13 foram relacionadas à documentação das instituições.

Cultos
Na resposta à Câmara, o prefeito Sérgio Victor (Novo) afirmou que "os fiscais não interrompem os cultos para fiscalização, sendo orientados a apenas instruir responsáveis quanto à regularização de seus estabelecimentos. Ressalta-se que não há, nessas ações, intervenções da Guarda Civil Municipal ou Polícia Militar".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários