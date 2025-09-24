25 de setembro de 2025
OBITUÁRIO

Erick Silva morre aos 20 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

ERICK JONATHAN QUIRINO DA SILVA
Falecimento: 24/09/2025
Idade: 20 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 25/09/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

SIMONE MARCONDES DOS SANTOS RAMIRO
Falecimento: 24/09/2025
Idade: 49 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 16h15
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

HUMBERTO RODRIGUES
Falecimento: 22/09/2025
Idade: 72 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 16h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

ELISAMA LUDOVICO RODRIGUES
Falecimento: 24/09/2025
Idade: 78 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARCIO APARECIDO MARTINS
Falecimento: 24/09/2025
Idade: 41 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo (SJC/SP)
Sepultamento: 24/09/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

LUIZ FERNANDES DE MELLO
Falecimento: 24/09/2025
Idade: 66 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 15h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ROSA MARIA GUEDES BAPTISTA
Falecimento: 23/09/2025
Idade: 74 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 15h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

SEBASTIÃO FERNANDO BERNARDES
Falecimento: 23/09/2025
Idade: 78 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 15h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

ADALGISA MORAIS MANDARINO
Falecimento: 23/09/2025
Idade: 80 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

VICENTE FERREIRA DOURADO
Falecimento: 23/09/2025
Idade: 98 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 11h30
Local: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo/SJC)

JANICE LUIS JACINTO - CINZAS
Falecimento: 24/03/2025
Idade: 50 anos
Velório: Não informado
Sepultamento: 24/09/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

DONIZETTI DUTRA BARBOSA
Falecimento: 23/09/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 24/09/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

