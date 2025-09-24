Descanse em paz, Ricardo: morreu após passar mal em academia

A morte de Ricardo Flores, de 55 anos, após passar mal dentro de uma academia em Jacareí, gerou forte comoção no Vale do Paraíba. Aluno dedicado e querido pelos colegas, ele recebeu homenagens emocionadas de amigos, familiares e da comunidade esportiva, que lamentam sua partida inesperada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Eko Aquática & Bootcamp, onde Ricardo treinava, suspendeu as atividades em respeito à memória do aluno. Segundo comunicado oficial, a academia fechou as portas na terça-feira (23), às 15h, e só retoma as aulas na quinta-feira (25). “Nossos sentimentos e orações estão com os familiares e amigos neste momento de dor”, afirmou a equipe em nota.