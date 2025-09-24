Descanse em paz, Ricardo: morreu após passar mal em academia

A morte de Ricardo Flores, de 55 anos, após passar mal dentro de uma academia em Jacareí, gerou forte comoção no Vale do Paraíba. Aluno dedicado e querido pelos colegas, ele recebeu homenagens emocionadas de amigos, familiares e da comunidade esportiva, que lamentam sua partida inesperada.
A Eko Aquática & Bootcamp, onde Ricardo treinava, suspendeu as atividades em respeito à memória do aluno. Segundo comunicado oficial, a academia fechou as portas na terça-feira (23), às 15h, e só retoma as aulas na quinta-feira (25). “Nossos sentimentos e orações estão com os familiares e amigos neste momento de dor”, afirmou a equipe em nota.
O velório acontece nesta quarta-feira (24), das 9h às 16h, na Rodovia Geraldo Scavone, 2480, no Jardim Califórnia, em Jacareí. O sepultamento será no Cemitério Memorial do Vale.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens lembraram a trajetória e a amizade de Ricardo. “Descanse em paz, Xará! Foi um imenso prazer trabalhar com você. Deus te guarde em um bom lugar”, escreveu Ricardo Alves.
Já a aluna Cássia Cris relatou os momentos em que colegas e professores da academia tentaram reanimá-lo: “Clamei a Deus por misericórdia. Louvado seja Deus por todos que fizeram de tudo até a chegada do Samu. Que a família seja confortada e consolada por Deus”.
Outros amigos também se manifestaram. “Meus sinceros sentimentos a você, Débora Flores, familiares e amigos. Muita luz no seu caminho, Ricardo”, escreveu Meiri Siqueira Prado. Luiz Roberto Moraes completou: “Meus sentimentos à família. Que Deus conforte os corações enlutados”.