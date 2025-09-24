Taubateanas Luana Camarah e Twyla fazem show gratuito em São José

As cantoras taubateanas Luana Camarah e Twyla se unem para um show inédito no encerramento da 5ª edição do Colinas Music nesta quinta-feira (25). A apresentação, com entrada gratuita, acontecerá na Praça de Alimentação do Colinas Shopping, em São José dos Campos, a partir das 19h.
Acompanhadas pela banda Colinas, as artistas apresentarão um repertório especial misturando rock, soul e R&B para celebrar a amizade, a parceria musical e o amor pela região do Vale do Paraíba.
“O Vale do Paraíba é muito especial. Tocar em São José, uma cidade que sempre me recebe muito bem, perto de casa, é uma delícia. A gente revê os amigos, consegue levar a família”, afirma Luana Camarah.
Twyla, que se destacou no The Voice e recentemente se apresentou no festival The Town, compartilha o entusiasmo. "Será uma oportunidade de fazer uma 'jam', misturando os nossos repertórios. É sempre um prazer cantar com a Luana, acho ela incrivelmente talentosa. E cantar no Vale do Paraíba tem sempre aquele gostinho de cantar em casa", disse.
O Colinas Shopping fica na avenida São João, nº 2200, no bairro Jardim das Colinas, São José dos Campos.