Taubateanas Luana Camarah e Twyla fazem show gratuito em São José

As cantoras taubateanas Luana Camarah e Twyla se unem para um show inédito no encerramento da 5ª edição do Colinas Music nesta quinta-feira (25). A apresentação, com entrada gratuita, acontecerá na Praça de Alimentação do Colinas Shopping, em São José dos Campos, a partir das 19h.

Acompanhadas pela banda Colinas, as artistas apresentarão um repertório especial misturando rock, soul e R&B para celebrar a amizade, a parceria musical e o amor pela região do Vale do Paraíba.

