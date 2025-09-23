Câmara aprova cota de 5% para idosos em concursos de Taubaté

Cota
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (23), por unanimidade, o projeto que visa reservar 5% das vagas nos concursos públicos realizados pelo município para as pessoas idosas (com 60 anos ou mais).
Tramitação
Apresentado pelo vereador Bobi (PRD), o projeto ainda passará por segunda votação, na próxima semana, antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.
Justificativa 1
No projeto, Bobi argumenta que "a implementação de cotas para idosos tem como principal objetivo garantir a inclusão e a equidade no acesso a direitos fundamentais, especialmente diante de um histórico de exclusão, negligência e até marginalização dessa parcela da população".
Justificativa 2
"A adoção de cotas específicas para pessoas idosas, seja no transporte público, em concursos públicos, em programas habitacionais ou em instituições de ensino, visa corrigir desigualdades históricas e promover a participação ativa dos idosos na sociedade, valorizando sua experiência de vida e garantindo-lhes condições mais justas de concorrência", completou o vereador.