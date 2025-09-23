Câmara aprova cota de 5% para idosos em concursos de Taubaté

Cota

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (23), por unanimidade, o projeto que visa reservar 5% das vagas nos concursos públicos realizados pelo município para as pessoas idosas (com 60 anos ou mais).

Tramitação

Apresentado pelo vereador Bobi (PRD), o projeto ainda passará por segunda votação, na próxima semana, antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.