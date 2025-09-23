Taubaté: aprovado texto que proíbe dar nome de condenados a ruas

Projeto

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (23), por unanimidade, o projeto que busca vedar a denominação de espaços públicos e vias com o nome de pessoas que tiverem sido condenadas por crimes hediondos ou por crimes previstos na Lei Maria da Penha.

Tramitação

Apresentado pelas vereadoras Talita Cadeirante (PSB), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD), o projeto ainda passará por segunda votação, na próxima semana, antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.