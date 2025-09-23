Setor de Benefícios passa a atender em novo endereço em Taubaté

Mudança
O Setor de Benefícios, subordinado à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté, passará a atender em novo espaço a partir da quarta-feira da semana que vem, do dia 1º de outubro.
Alteração
O local de atendimento deixará de ser o 'Prédio do Relógio', na Praça da CTI, e passará a ser na Rua Pasqua Scalzoto Pastorelli, 82, no bairro Jardim das Nações, nas dependências do Cadastro Único. Pessoas já agendadas devem buscar atendimento no novo endereço.
Setor
O setor é responsável pelo Cartão Mesa Taubaté, avaliações de recadastro e realiza entre 500 e 700 atendimentos por mês. Mais informações pelo telefone (12) 3625-5063 ou pelo WhatsApp (12) 3624-4242.