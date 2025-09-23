Taubaté: Câmara rejeita moção contra anistia e PEC da Blindagem

Repúdio
A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (23) uma moção de repúdio à PEC da Blindagem e ao PL da Anistia, que tramitam no Congresso Nacional. O texto também propunha repúdio aos deputados federais que "votaram pela urgência do PL da Anistia e pela aprovação da PEC da Blindagem, por atentarem contra a democracia e a dignidade do povo brasileiro".
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A favor
Dos 19 vereadores, apenas os três autores do texto votaram pela aprovação da moção: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB).
Contra
Outros 13 vereadores votaram contra a moção: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Votação
Dentinho (PP) não estava na sessão e Edson Oliveira (PSD) não votou. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não vota.