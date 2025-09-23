Taubaté: Câmara rejeita moção contra anistia e PEC da Blindagem

Repúdio

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (23) uma moção de repúdio à PEC da Blindagem e ao PL da Anistia, que tramitam no Congresso Nacional. O texto também propunha repúdio aos deputados federais que "votaram pela urgência do PL da Anistia e pela aprovação da PEC da Blindagem, por atentarem contra a democracia e a dignidade do povo brasileiro".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A favor

Dos 19 vereadores, apenas os três autores do texto votaram pela aprovação da moção: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB).