Câmara de Taubaté aplaude Anderson por vetar Milly na Flim

Aplauso

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (23) uma moção de aplauso ao prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, "por vetar a participação da jornalista Milly Lacombe" na Flim (Festa Litero Musical).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moção

Dos 19 vereadores, 13 votaram a favor da moção: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Zelinda Pastora (PRD) e Vivi da Rádio (Republicanos) - essa última é a autora do documento.