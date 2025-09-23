Câmara de Taubaté aplaude Anderson por vetar Milly na Flim

Aplauso
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (23) uma moção de aplauso ao prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, "por vetar a participação da jornalista Milly Lacombe" na Flim (Festa Litero Musical).
Moção
Dos 19 vereadores, 13 votaram a favor da moção: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Zelinda Pastora (PRD) e Vivi da Rádio (Republicanos) - essa última é a autora do documento.
Votação
Apenas três vereadores votaram contra: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB). Dentinho (PP) não estava na sessão e Edson Oliveira (PSD) não votou. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não vota.
Veto
Anderson justificou o veto sob a alegação de que Milly fez declarações críticas à chamada “família tradicional brasileira” em um podcast. Segundo o prefeito, espaços públicos não devem ser usados como “palanque político-ideológico”.
Evento
Após o veto à Milly, ao menos 16 dos 20 autores convidados desistiram de participar da Flim, afetando 100% das mesas previstas. Com isso, a organização optou por adiar o evento, que ainda não tem nova data.