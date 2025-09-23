24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREFEITURA

Taubaté: Sérgio define novo secretário de Serviços Públicos

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Montagem feita com fotos de José Sodária Viana (esquerda) e Oliveira Neto (direita)
José Sodário Viana passa a comandar a secretaria; vice-prefeito, que antes acumulava a função, ficará responsável apenas pela pasta de Obras
José Sodário Viana passa a comandar a secretaria; vice-prefeito, que antes acumulava a função, ficará responsável apenas pela pasta de Obras

Mudança
O vice-prefeito de Taubaté, Oliveira Neto (Novo), que desde o início do governo Sérgio Victor (Novo) comandava as secretarias de Obras e de Serviços Públicos, permanecerá apenas como titular da pasta de Obras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Novo secretário
Já a pasta de Serviços Públicos tem novo secretário: José Sodário Viana, que é coronel da reserva da Polícia Militar e foi secretário de Segurança Pública de Pindamonhangaba entre 2017 e 2020.

Justificativa
Segundo a Prefeitura, "a alteração foi realizada por se tratarem de duas pastas com alta demanda no município (Obras e Serviços Públicos), que exigem atenção especial para benefícios em prol da população".

Missão
Ainda segundo a Prefeitura, com a mudança, o vice-prefeito também "passará a coordenar a gestão de captação de recursos para projetos estratégicos".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários