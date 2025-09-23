Taubaté: Sérgio define novo secretário de Serviços Públicos

Mudança

O vice-prefeito de Taubaté, Oliveira Neto (Novo), que desde o início do governo Sérgio Victor (Novo) comandava as secretarias de Obras e de Serviços Públicos, permanecerá apenas como titular da pasta de Obras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Novo secretário

Já a pasta de Serviços Públicos tem novo secretário: José Sodário Viana, que é coronel da reserva da Polícia Militar e foi secretário de Segurança Pública de Pindamonhangaba entre 2017 e 2020.