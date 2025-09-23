Taubaté: Sérgio define novo secretário de Serviços Públicos

Mudança
O vice-prefeito de Taubaté, Oliveira Neto (Novo), que desde o início do governo Sérgio Victor (Novo) comandava as secretarias de Obras e de Serviços Públicos, permanecerá apenas como titular da pasta de Obras.
Novo secretário
Já a pasta de Serviços Públicos tem novo secretário: José Sodário Viana, que é coronel da reserva da Polícia Militar e foi secretário de Segurança Pública de Pindamonhangaba entre 2017 e 2020.
Justificativa
Segundo a Prefeitura, "a alteração foi realizada por se tratarem de duas pastas com alta demanda no município (Obras e Serviços Públicos), que exigem atenção especial para benefícios em prol da população".
Missão
Ainda segundo a Prefeitura, com a mudança, o vice-prefeito também "passará a coordenar a gestão de captação de recursos para projetos estratégicos".