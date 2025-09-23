Palavra EnCena une literatura e teatro em mostra gratuita em SJC

O projeto “Palavra EnCena”, realizado pelo Ponto de Cultura Montanha Encantada, chega ao seu momento mais esperado: a mostra de encerramento das oficinas de teatro e literatura. As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de setembro, no Teatro Sérgio Mamberti, em São José dos Campos, com entrada gratuita.

Fruto de uma intensa orientação artístico-pedagógica, o projeto reuniu cerca de 35 participantes, vindos de diferentes regiões da cidade e do entorno, em encontros semanais realizados ao longo de vários meses.