Palavra EnCena une literatura e teatro em mostra gratuita em SJC

O projeto “Palavra EnCena”, realizado pelo Ponto de Cultura Montanha Encantada, chega ao seu momento mais esperado: a mostra de encerramento das oficinas de teatro e literatura. As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de setembro, no Teatro Sérgio Mamberti, em São José dos Campos, com entrada gratuita.
Fruto de uma intensa orientação artístico-pedagógica, o projeto reuniu cerca de 35 participantes, vindos de diferentes regiões da cidade e do entorno, em encontros semanais realizados ao longo de vários meses.
Durante esse período, o grupo vivenciou leitura dramática, jogos teatrais, escrita criativa, improvisações e processos colaborativos, transformando textos literários em experiências cênicas.
“O Palavra EnCena nasceu para aproximar literatura e teatro, estimulando leitura, expressão artística e pensamento crítico. O percurso foi construído com muito cuidado, valorizando as histórias e os tempos de cada participante”, destaca Roberval Rodolfo, idealizador do projeto.
Além das apresentações, a programação inclui uma oficina de acessibilidade, aberta a artistas, educadores e público interessado, com foco em recursos como audiodescrição, Libras e práticas inclusivas. A atividade tem inscrição gratuita via formulário on-line.
“Ao trazer a acessibilidade para o centro da proposta, ampliamos o alcance do projeto e reafirmamos o compromisso com a democratização da cultura”, completa Roberval.
O espetáculo promete emocionar o público com cenas criadas coletivamente, celebrando a potência da palavra transformada em teatro. A iniciativa é viabilizada pelo edital Lei Paulo Gustavo SP nº 24/2023 – Pontos de Cultura e Territórios Culturais e reforça o papel da arte como espaço de encontro, partilha e transformação.
SERVIÇO
Projeto Palavra EnCena – Mostra de Encerramento
Datas: 27 e 28 de setembro, às 20h30
Local: Teatro Sérgio Mamberti (R. Dr. Aleixo Mascarenhas, 100, Vila Maria, São José dos Campos-SP)
Entrada gratuita – aberta ao público
Oficina de Acessibilidade
Data: 27 de setembro, às 15h
Local: Teatro Sérgio Mamberti (R. Dr. Aleixo Mascarenhas, 100, Vila Maria, São José dos Campos-SP)