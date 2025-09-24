'Elite' do PCC tem salário, moradia e carro, além de regalias

A facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) mantém uma espécie de “elite do crime”, chamada de “Sintonia dos 14”, que garante a seus integrantes salário fixo, moradia, veículo e regalias exclusivas. O grupo, considerado o alto escalão da facção, está diretamente ligado à “Sintonia Final”, a cúpula do PCC, e tem papel estratégico nas ações do crime organizado em todo o país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apontada como responsável pela “sentença de morte” do ex-delegado-geral de São Paulo Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, executado em uma emboscada na Praia Grande (SP), na noite de segunda-feira (15), a “Sintonia dos 14” é tratada pelo Ministério Público como uma espécie de Suprema Corte da facção.