Taubaté: após passar por obras, Cras Bagé retoma atendimentos

Retomada
O Cras Bagé (Centro de Referência de Assistência Social Aurely Barbosa Balthazar), em Taubaté, retomará os atendimentos à população na próxima segunda-feira (29), após passar por obras de revitalização.
Obra
A obra teve início em abril desse ano e custou R$ 100 mil. Foram realizados serviços como substituição do telhado, pintura, troca do piso e construção de rampas de acesso.
Unidade
Durante o período de obras, os atendimentos foram transferidos temporariamente para o Centro Comunitário do bairro Água Quente. O Cras Bagé fica na Avenida Bagé, 166, no Parque Urupês.