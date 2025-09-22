24 de setembro de 2025
ASSISTÊNCIA

Taubaté: após passar por obras, Cras Bagé retoma atendimentos

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMT
Retomada de atendimentos será na próxima segunda-feira, dia 29
Retomada de atendimentos será na próxima segunda-feira, dia 29

Retomada
O Cras Bagé (Centro de Referência de Assistência Social Aurely Barbosa Balthazar), em Taubaté, retomará os atendimentos à população na próxima segunda-feira (29), após passar por obras de revitalização.

Obra
A obra teve início em abril desse ano e custou R$ 100 mil. Foram realizados serviços como substituição do telhado, pintura, troca do piso e construção de rampas de acesso.

Unidade
Durante o período de obras, os atendimentos foram transferidos temporariamente para o Centro Comunitário do bairro Água Quente. O Cras Bagé fica na Avenida Bagé, 166, no Parque Urupês.

