Taubaté: após passar por obras, Cras Bagé retoma atendimentos

Retomada

O Cras Bagé (Centro de Referência de Assistência Social Aurely Barbosa Balthazar), em Taubaté, retomará os atendimentos à população na próxima segunda-feira (29), após passar por obras de revitalização.

Obra

A obra teve início em abril desse ano e custou R$ 100 mil. Foram realizados serviços como substituição do telhado, pintura, troca do piso e construção de rampas de acesso.