Merenda: Taubaté deixa de repassar R$ 7,7 milhões para empresa

Nova dívida
A Prefeitura de Taubaté admitiu à Câmara que deve R$ 7,759 milhões à empresa SHA, responsável pelo fornecimento de merenda para a rede municipal de ensino, por repasses não realizados em 2025, já no governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).
Requerimento
A informação foi repassada à Câmara em resposta a um requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade). Outra dívida, de R$ 31,4 milhões, referente a repasses não realizados no governo do ex-prefeito José Saud (PP), já foi objeto de acordo de parcelamento entre o município e a SHA.
Dificuldades
Na resposta à Câmara, o prefeito afirmou que "é de conhecimento público que o município vem enfrentando dificuldades financeiras nos últimos anos, o que tem impactado a regularidade dos pagamentos", mas que, "ciente da importância e da essencialidade do serviço de alimentação escolar, a administração municipal está envidando todos os esforços para regularizar os débitos no menor prazo possível, dentro das atuais condições financeiras".
Sem prazo
Sem informar um prazo para quitação da nova dívida, o prefeito afirmou que "os valores em aberto estão em processo de reprogramação financeira, e a administração vem adotando medidas de controle e renegociação de compromissos, com o objetivo de oferecer mais previsibilidade às empresas contratadas e garantir a continuidade dos serviços essenciais".
Contrato
Assinado em julho de 2024, ainda na gestão Saud, o contrato com a SHA custaria R$ 178,6 milhões ao longo de 24 meses. Em maio de 2025, o governo Sérgio determinou um corte de 7,39%. Com isso, o valor caiu para R$ 165,2 milhões - uma redução de R$ 13,3 milhões.