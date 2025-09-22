Merenda: Taubaté deixa de repassar R$ 7,7 milhões para empresa

Nova dívida

A Prefeitura de Taubaté admitiu à Câmara que deve R$ 7,759 milhões à empresa SHA, responsável pelo fornecimento de merenda para a rede municipal de ensino, por repasses não realizados em 2025, já no governo do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Requerimento

A informação foi repassada à Câmara em resposta a um requerimento do vereador Douglas Carbonne (Solidariedade). Outra dívida, de R$ 31,4 milhões, referente a repasses não realizados no governo do ex-prefeito José Saud (PP), já foi objeto de acordo de parcelamento entre o município e a SHA.