Após spray de pimenta, vereador anuncia saída da base governista

Fora da base
Após a GCM (Guarda Civil Municipal) usar spray de pimenta para dispersar moradores durante um protesto realizado na manhã dessa segunda-feira (22) na Vila Unidos, na região norte de São José dos Campos, o vereador Roberto Chagas (PL) anunciou a saída da base aliada ao governo do prefeito Anderson Farias (PSD).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Live
O anúncio foi feito em uma live, no local do protesto. No vídeo, o vereador afirmou que o prefeito "humilhou a zona norte, humilhou a população". "Anderson Farias, o senhor me considere fora da base do governo do senhor. O que o senhor acabou de fazer isso, dentro da zona norte, eu duvido que o senhor faria dentro do Aquárius. Eu duvido que o senhor faria no Urbanova. Eu duvido que o senhor faria isso. Esse governo vagabundo do senhor".
Abaixo-assinado
Depois, em outro vídeo, Chagas disse que esteve no Paço Municipal para entregar um abaixo-assinado que pede a paralisação imediata das obras no bairro Vila Unidos. "A Prefeitura simplesmente acabou com a praça, o playground das crianças e a academia ao ar livre, sem dar nenhum aviso e sem conversar com a comunidade", disse o vereador. "Querem implantar um CDHU no local, mas sem ouvir os moradores, sem explicar os impactos e sem apresentar alternativas".
Base
Chagas, que tem como base eleitoral a zona norte, está no segundo mandato como vereador. Na legislatura passada, iniciou na base governista e passou para a oposição na reta final. Na legislatura atual, iniciou como oposição e, em julho desse ano, passou a integrar a base governista. Questionado pela coluna, o vereador afirmou que a decisão pela saída da base, anunciada nessa segunda-feira, é definitiva.
Prefeitura
A coluna também questionou o governo Anderson sobre as declarações do vereador, mas não houve resposta até a publicação do texto. O espaço segue aberto.
Comentários
2 Comentários
-
Laurence Benatti 20 horas atrásPolítico é igual bolinha de ping-pong: Um dia do lado de cá, no outro do lado de lá!
-
Pedro de Lima 1 dia atrasA cidade precisa de vereadores independentes, quem ganha é a população, infelizmente quando você vê religiosos votando pela criação de jogos de loteria na cidade, sabe que não há muito a quem recorrer. Parabéns Vereador.