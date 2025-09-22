Taubaté: em uma semana, portal de emprego recebe 500 currículos

Balanço
Na primeira semana de funcionamento, o Portal Mais Emprego, da Prefeitura de Taubaté, registrou mais de 500 currículos cadastrados.
Currículos
"Entre os dias 12 e 18 de setembro, foram 541 candidatos cadastrados, sendo 42 deles encaminhados para análise de vagas. Pelo lado do empregador, foram 15 empresas registradas e 20 oportunidades de trabalho publicadas", afirmou a Prefeitura.
Suporte
"Do total de cadastros, 38 foram realizados diretamente nos computadores disponibilizados pelo Departamento de Emprego da Prefeitura, reforçando o compromisso do município em oferecer suporte à população", explicou a Prefeitura. O apoio presencial é feito no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Rodoviária Nova, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.