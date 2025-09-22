24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALANÇO

Taubaté: em uma semana, portal de emprego recebe 500 currículos

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Portal Mais emprego foi lançado pela Prefeitura no dia 12 desse mês; pelo lado do empregador, foram 15 empresas registradas e 20 oportunidades de trabalho
Portal Mais emprego foi lançado pela Prefeitura no dia 12 desse mês; pelo lado do empregador, foram 15 empresas registradas e 20 oportunidades de trabalho

Balanço
Na primeira semana de funcionamento, o Portal Mais Emprego, da Prefeitura de Taubaté, registrou mais de 500 currículos cadastrados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Currículos
"Entre os dias 12 e 18 de setembro, foram 541 candidatos cadastrados, sendo 42 deles encaminhados para análise de vagas. Pelo lado do empregador, foram 15 empresas registradas e 20 oportunidades de trabalho publicadas", afirmou a Prefeitura.

Suporte
"Do total de cadastros, 38 foram realizados diretamente nos computadores disponibilizados pelo Departamento de Emprego da Prefeitura, reforçando o compromisso do município em oferecer suporte à população", explicou a Prefeitura. O apoio presencial é feito no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Rodoviária Nova, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários