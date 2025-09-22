Taubaté: em uma semana, portal de emprego recebe 500 currículos

Balanço

Na primeira semana de funcionamento, o Portal Mais Emprego, da Prefeitura de Taubaté, registrou mais de 500 currículos cadastrados.

Currículos

"Entre os dias 12 e 18 de setembro, foram 541 candidatos cadastrados, sendo 42 deles encaminhados para análise de vagas. Pelo lado do empregador, foram 15 empresas registradas e 20 oportunidades de trabalho publicadas", afirmou a Prefeitura.