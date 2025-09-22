São José terá audiência de metas fiscais na próxima quarta-feira

Metas
A Prefeitura de São José dos Campos irá apresentar na próxima quarta-feira (24) o balanço das metas fiscais até o segundo quadrimestre.
Audiência
A audiência pública será promovida na Câmara, a partir das 18.
Apresentação
"Durante a audiência pública, a equipe fará também a avaliação da execução orçamentária do período. Os técnicos vão expor aos vereadores da Comissão de Economia e munícipes presentes as medidas adotadas para manter o equilíbrio fiscal no exercício financeiro deste ano", explicou a Prefeitura.