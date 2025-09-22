São José terá audiência de metas fiscais na próxima quarta-feira

Metas

A Prefeitura de São José dos Campos irá apresentar na próxima quarta-feira (24) o balanço das metas fiscais até o segundo quadrimestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Audiência

A audiência pública será promovida na Câmara, a partir das 18.