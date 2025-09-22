Homem que escondeu corpos de mãe e filho em geladeira usou IA

Além de duplo latrocínio e ocultação de cadáveres, o homem que escondeu corpos de mãe e filho na geladeira também foi indiciado por fraude processual.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Douglas Romanovski teria usado IA (Inteligência Artificial) para fingir que uma das vítimas ainda estava viva após o assassinato.