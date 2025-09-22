Homem que escondeu corpos de mãe e filho em geladeira usou IA

Além de duplo latrocínio e ocultação de cadáveres, o homem que escondeu corpos de mãe e filho na geladeira também foi indiciado por fraude processual.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Douglas Romanovski teria usado IA (Inteligência Artificial) para fingir que uma das vítimas ainda estava viva após o assassinato.
Douglas Romanovski, homem que havia sido preso preventivamente por suspeita de ter matado mãe e filhos desaparecidos na Região Metropolitana de Curitiba, confessou ter matado Maria Auxiliadora da Silva e Fábio José de Souza e escondido os corpos em uma geladeira.
As vítimas foram encontradas desmembradas em um imóvel alugado em Almirante Tamandaré na tarde da última quinta-feira (11).
A idosa e o filho estavam desaparecidos desde o dia 24 de junho. Menos de um mês depois, no dia 22 de agosto, Douglas foi preso preventivamente pelo assassinato de ambos.
De acordo com a confissão do suspeito, ele teria assassinado primeiro Fábio, no dia 17 de junho, durante um desentendimento. Dias depois, no dia 24 do mesmo mês, Maria Auxiliadora teria ido até o apartamento do suspeito para perguntar sobre o filho.
Nesta conversa, Douglas teria confessado que matou Fábio, fazendo Maria Auxiliadora passar mal. Conforme o relato do suspeito, ele teria apenas “finalizado” a idosa. Ambos teriam sido mortos por asfixia e, em seguida, desmembrado os corpos.
Informações divulgadas pela polícia indicam que Douglas teria tentado enterrar o corpo das vítimas primeiro, mas não conseguiu. Por isso, decidiu colocar mãe e filho, já mortos e desmembrados, na geladeira e em uma mala.
* Com informação do portal RIC