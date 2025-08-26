26 de agosto de 2025
Campeã dos Regionais, São José se classifica para os Jogos Aberto

São José dos Campos confirmou sua força no esporte ao vencer, com ampla vantagem, os 67º Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Com 371 pontos, o município garantiu o primeiro lugar no quadro geral, superando Pindamonhangaba (309) e Campos do Jordão (181). 

Sede principal da competição, realizada de 3 a 13 de julho e que reuniu 33 cidades, São José encerrou sua participação com seis títulos no último dia, conquistados pelas equipes masculina e feminina de basquete, futsal e ciclismo.

Um dos destaques foi a classificação de todas as 45 equipes joseenses — entre masculinas e femininas — para os Jogos Abertos do Interior, feito inédito em anos recentes. Dessas, 33 foram campeãs e 12 vice-campeãs. A delegação teve 583 integrantes, incluindo 449 atletas em 24 modalidades.

Além disso, mais sete equipes disputarão os Abertos em modalidades exclusivas da competição, como boxe, kickboxing, wrestling e supino misto, totalizando 52 equipes — número recorde para o município.

TOP 10 
1° São José dos Campos: 371 pontos
2º Pindamonhangaba: 309 pontos
3º Campos do Jordão: 181 pontos
4º Guararema: 141 pontos
5º Jacareí: 123 pontos
6º Santa Isabel:113 pontos
7º Taubaté: 110 pontos
8º Ferraz de Vasconcelos: 103 pontos
9º São Sebastião: 91 pontos
10º Guarulhos: 85 pontos

