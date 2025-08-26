São José supera meta de alfabetização nacional

São José dos Campos avançou de forma expressiva na alfabetização das crianças da rede de ensino municipal. De acordo com os dados mais recentes do ICA (Índice de Criança Alfabetizada), divulgados pelo Ministério da Educação, o município atingiu 64,7% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2024.

O número supera a meta estipulada para o ano, que era de 61%, e antecipa em um ano o objetivo previsto inicialmente para 2025.

O resultado coloca a cidade acima da média estadual, que ficou em 58%, e também da média nacional, que passou de 54% em 2023 para 59% em 2024. Em São José, o salto foi de 57% para 64,7%, revelando um crescimento consistente e acima da média nacional.

METAS

O ICA mede a taxa de alfabetização das crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, uma das metas prioritárias da política pública educacional em todo o país. No município, essa meta tem sido tratada como compromisso central da administração municipal, que investe em diversas frentes para garantir que os estudantes desenvolvam as habilidades de leitura e escrita na idade certa.

Entre os principais investimentos realizados estão: a formação continuada de professores, a disponibilização de materiais didáticos específicos para a alfabetização, o reforço com a presença de um segundo professor alfabetizador por escola e o acompanhamento constante dos indicadores pedagógicos por meio de um processo estruturado de monitoramento..