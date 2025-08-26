Jogo de bilhar termina com homem morto na região

Um homem identificado como Glésio Portugal de Oliveira, de 34 anos, morreu na manhã de segunda-feira (25) após ser esfaqueado durante uma briga em um bar no bairro Camburi, em São Sebastião, no Litoral Norte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima se desentendeu com um homem conhecido apenas como Mateus, vulgo “Boca”, durante uma partida de sinuca. Durante a discussão, o suspeito desferiu um golpe de faca na região do tórax de Glésio.