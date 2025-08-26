URGENTE: Troca de tiros com a PM termina em morte no Vale

Um homem morreu em uma troca de tiros com policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na noite da última segunda-feira (25), em uma estrada rural de Lorena, a cidade com a maior taxa de homicídios em São Paulo.
A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação e adulteração de veículo.
Segundo o boletim de ocorrência, a PM fazia patrulhamento na área quando os agentes desconfiaram de um Fiat Palio preto. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga, perdendo o controle do carro e parando às margens da estrada.
Na sequência, dois ocupantes desembarcaram. Um deles, armado com um revólver, atirou contra os policiais, que revidaram. O homem, não identificado oficialmente, foi alvejado e socorrido à Santa Casa de Lorena, mas não resistiu. Outro suspeito fugiu em direção a uma área de mata, abandonando uma pistola calibre .45.
Dentro do carro, que possuía placas adulteradas e havia sido roubado em São Paulo, foram encontrados dez tijolos de maconha (8,8 kg), um colete balístico, um fuzil calibre 5,56 com 30 munições, uma pistola calibre .45 com três cartuchos intactos e um revólver calibre .38 com quatro disparos deflagrados.
O material foi apreendido e encaminhado para perícia pelo IC (Instituto de Criminalística) de Guaratinguetá. Os policiais envolvidos apresentaram suas armas na delegacia, que também ficaram apreendidas para exame balístico.
O suspeito morto foi descrito como homem pardo, magro, de estatura mediana, com barba e cabelos crespos, aparentando cerca de 30 anos. Exames necroscópico, toxicológico e de identificação foram solicitados.
A Polícia Civil reconheceu, em análise preliminar, a ocorrência como legítima defesa dos policiais. O caso segue em investigação.