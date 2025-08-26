URGENTE: Troca de tiros com a PM termina em morte no Vale

Um homem morreu em uma troca de tiros com policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na noite da última segunda-feira (25), em uma estrada rural de Lorena, a cidade com a maior taxa de homicídios em São Paulo.

A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação e adulteração de veículo.