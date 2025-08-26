Mulher tenta furtar idoso, mas é detida por ele e vizinhos

Um idoso de 73 anos, com a ajuda de vizinhos, deteve uma mulher de 26 anos em posse de objetos furtados em sua residência.
A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência na noite da última segunda-feira (25).
No local, a equipe confirmou que a mulher estava com os objetos subtraídos.
As partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde a mulher permaneceu à disposição da Justiça.