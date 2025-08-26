Baep prende procurado por tráfico na região

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso por policiais do 3º Baep (3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Pindamonhangaba.

A prisão ocorreu na segunda-feira (25), por volta das 15h40, no bairro Vila São Benedito. Os policiais abordaram o indivíduo e, após a consulta, constataram a existência do mandado de prisão em seu desfavor. Ele foi levado ao 2º DP (Distrito Policial) de Pindamonhangaba, onde permaneceu preso.