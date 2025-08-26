HMUT ganha 7 novos leitos de UTI adulto e prevê mais 3

Sete novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto foram inaugurados no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) para atendimento a pacientes em estado grave de saúde.
Na última segunda-feira (25), o hospital passou a contar com um total de 17 leitos para retaguarda hospitalar das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município. Atualmente, a ocupação das vagas está em 100%, o que evidencia a necessidade da ampliação.
A Prefeitura de Taubaté prevê a implantação de mais três leitos em poucos dias. De acordo com o secretário de saúde, Dr. Carlo Guilherme Silveira e Lima, a inauguração dos leitos na UTI adulto tem como objetivo acolher a população com mais qualidade. Ele reforça que a ampliação da oferta está em consonância com o que foi pactuado com a Secretaria Estadual de Saúde.
A UTI adulto é um espaço de tratamento intensivo, com equipamentos e equipe multiprofissional especializada em casos graves e críticos para pacientes maiores de 18 anos.