HMUT ganha 7 novos leitos de UTI adulto e prevê mais 3

Sete novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto foram inaugurados no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) para atendimento a pacientes em estado grave de saúde.

Na última segunda-feira (25), o hospital passou a contar com um total de 17 leitos para retaguarda hospitalar das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município. Atualmente, a ocupação das vagas está em 100%, o que evidencia a necessidade da ampliação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp