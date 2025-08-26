AGORA: Homem se joga de viaduto após provocar acidente na Dutra

Um homem se jogou de um viaduto em Aparecida após provocar acidente na rodovia Presidente Dutra, a poucos metros do principal acesso ao Santuário Nacional de Aparecida, na altura do km 71, na manhã desta terça-feira (26), por volta das 7h.

Ele caiu de uma altura de 6 metros na rua Padre Gebardo, e morreu em decorrência da queda. O óbito foi constatado por médico da Unidade de Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os socorristas informaram que a vítima tinha 26 anos.

