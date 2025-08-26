26 de agosto de 2025
APARECIDA

AGORA: Homem se joga de viaduto após provocar acidente na Dutra

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem provocou acidente na Dutra antes de se jogar
Homem provocou acidente na Dutra antes de se jogar

Um homem se jogou de um viaduto em Aparecida após provocar acidente na rodovia Presidente Dutra, a poucos metros do principal acesso ao Santuário Nacional de Aparecida, na altura do km 71, na manhã desta terça-feira (26), por volta das 7h.

Ele caiu de uma altura de 6 metros na rua Padre Gebardo, e morreu em decorrência da queda. O óbito foi constatado por médico da Unidade de Suporte Avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os socorristas informaram que a vítima tinha 26 anos.

Segundo moradores de Aparecida, trata-se de um andarilho que estava caminhando em faixa da Via Dutra e tentando parar os carros.

A confusão causou a queda de um motociclista na rodovia e a colisão de outro em um ônibus. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos os motociclistas.

Após os acidentes, ainda segundo moradores, o andarilho se jogou do viaduto e morreu em decorrência da queda. O trecho da Via Dutra segue com lentidão nesta manhã.

* Matéria em atualização

