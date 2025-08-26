26 de agosto de 2025
NOSTALGIA

Ícones do pagode se apresentam em São José revivendo os anos 1990

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art se reúnem em São José dos Campos para o show Samba 90 Graus, um espetáculo com três horas de sucessos do pagode.

Os ex-vocalistas de Negritude Júnior, Exaltasamba e Art Popular prometem uma noite de nostalgia com hits da década de 1990.

O evento acontece neste sábado (30) no Palácio Sunset, com abertura da casa às 21h.

A classificação etária é de 18 anos e os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 60 no site queroingresso.com.

O Palácio Sunset fica na rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152, no bairro Jardim Limoeiro.

