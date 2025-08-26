190: Homem é preso por porte ilegal de arma após denúncia

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante ação do 46º BPM-I (46º Batalhão de Polícia Militar do Interior), em São José dos Campos.
A ocorrência foi na noite do último domingo (24), durante patrulhamento da equipe no bairro Piedade, após uma denúncia via 190.
Os policiais abordaram o suspeito e constataram que ele possuía uma arma de fogo do tipo revólver calibre .22 em sua residência, que foi apreendida.
O homem foi conduzido à Central de Flagrantes em São José dos Campos, onde foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.