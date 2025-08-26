Procurado pela Justiça é preso em Jacareí

Uma equipe da Polícia Militar do 41º BPM-I (41º Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um indivíduo procurado pela Justiça no bairro Bandeira Branca II, em Jacareí, no último domingo (24).

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o suspeito que apresentava um volume na cintura. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na revista pessoal, a equipe constatou, após a identificação, que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.