LESÃO CORPORAL

Procurado pela Justiça é preso em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Uma equipe da Polícia Militar do 41º BPM-I (41º Batalhão de Polícia Militar do Interior) prendeu um indivíduo procurado pela Justiça no bairro Bandeira Branca II, em Jacareí, no último domingo (24).

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o suspeito que apresentava um volume na cintura. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na revista pessoal, a equipe constatou, após a identificação, que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado, expedido pela Vara Criminal de Jacareí, referia-se aos crimes de lesão corporal e ameaça (Arts. 129 e 147 do Código Penal).

O criminoso foi levado à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, ficando à disposição da Justiça.

