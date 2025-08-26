26 de agosto de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem tenta fugir, mas é preso com cocaína na região

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Uma operação do 41º BPM-I (41º Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na prisão de um criminoso por tráfico de drogas no CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) Bandeira Branca II, em Jacareí. A ação ocorreu no último sábado (23).

A equipe de Força Tática da Polícia Militar avistou o suspeito com uma sacola preta. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado.

Na sacola, a equipe encontrou 178 embalagens plásticas com cocaína, que totalizaram 178,73 gramas, além de R$ 100 e um rádio comunicador.

O criminoso recebeu voz de prisão, foi levado à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, ficando à disposição da Justiça.

