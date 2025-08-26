Homem tenta fugir, mas é preso com cocaína na região

Uma operação do 41º BPM-I (41º Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na prisão de um criminoso por tráfico de drogas no CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) Bandeira Branca II, em Jacareí. A ação ocorreu no último sábado (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe de Força Tática da Polícia Militar avistou o suspeito com uma sacola preta. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado.